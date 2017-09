Letoun, který pojme několik stovek cestujících, mířil z Paříže do Los Angeles. Poté co se mu rozpadl přední kryt jednoho z motorů, letadlo přistálo na vojenské letecké základně Goose Bay na severovýchodě Kanady.

Air France flight #AF66 Airbus 380 flying over Greenland lost engine cowling. Flight diverted and has landed. pic.twitter.com/5rYPb571IB