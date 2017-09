Projekt by se podle Avramopulose soustředil také na severní Afriku, země, jako je Libye, Egypt, Niger, Súdán, Čad nebo Etiopie. Na podporu snah členských států EU v této oblasti Komise vyčlenila půl miliardy eur (13,5 mld. korun).

Komise se novými návrhy ohledně migrace zabývala ve středu, den poté, co skončila platnost kontroverzního dvouletého programu přerozdělování žadatelů o azyl podle kvótového systému.

Návratová politika



Státy si v rámci mechanismu, na kterém se ale Česko a další země odmítly podílet, přerozdělily z Itálie a Řecka 29 144 lidí, potvrdila EK.

Protože si mají rozebrat ještě i ty žadatele o azyl, kteří byli do úterka do programu zařazeni, čeká EK, že program bude nakonec znamenat přesun celkem okolo 37 tisíc lidí. EU se v roce 2015 dohodla na transferech celkem 160 tisíc lidí.

Avramopulos doplnil, že důraz by se měl v budoucnu klást na návraty těch, již nemají nárok na azyl, a otevření legální možnosti přicestovat pro ty, kteří naopak nárok na mezinárodní ochranu mají.

Výrazné podpory by se proto mělo dostat té části unijní společné pobřežní a pohraniční stráže, která má návraty na starosti tak, aby mohla svou činnost vykonávat aktivně a úspěšně koordinovat návratovou politiku na evropské úrovni.

Komisař: Rumuni a Bulhaři patří do Schengenu

EK ve středu také navrhla úpravu schengenského hraničního kodexu tak, aby členské země mohly udržovat na vnitřních hranicích mimořádné hraniční kontroly po delší dobu. Podle Avramopulose návrh ale neznamená automatické prodloužení stávajících kontrol.

Komise také vyzvala státy EU, aby rozhodly o plném zapojení Bulharska a Rumunska do unijního prostoru bez vnitřních hranic. Podle Avramopulose by to bylo spravedlivé, protože obě země podmínky vstupu plní. Potřeba je to prý také z bezpečnostního hlediska.

„Musíme pečlivě vyrovnávat dva důležité principy: svobodu pohybu a potřebu mít možnost řešit významné bezpečnostní hrozby,“ zdůraznil Avramopulos.

O budoucnosti EU, včetně migrace, ve čtvrtek jednali šéfové států a vlád EU na neformální večeři v Tallinu. Česko zastupoval premiér Bohuslav Sobotka, který před odletem z Prahy označil za důležité, aby ČR byla na všech úrovních a v komunikaci se všemi partnery intenzivně zapojena do debaty o budoucnosti Unie. V pátek účastníky summitu EU čeká debata o digitalizaci evropského kontinentu.