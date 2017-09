Další dokumenty pod souhrnným názvem Spy Files Russia (Špionské složky Ruska) mají podle WikiLeaks následovat.

„Zvrat v dění,“ komentoval na Twitteru zveřejnění těchto dokumentů Edward Snowden, zběhlý spolupracovník americké tajné služby NSA, který po předání tajných dokumentů WikiLeaks našel politický azyl v Rusku.

Dosud zveřejněné dokumenty se zaměřují na petrohradskou telekomunikační firmu Peter-Service, která měla ruským úřadům pomáhat shromažďovat data zejména o uživatelích mobilních sítí v rámci takzvaného Systému operativně-pátracích opatření (SORM).

Z textů mimo jiné vyplývá, že firma úřadům aktivně nabízela nové způsoby monitorování.

Nic velkého?



Některé hlasy ale upozorňují, že ve skutečnosti nejde o žádné senzační odhalení, které by mohlo Kremlu zásadně uškodit.

O sledovacím systému SORM, oficiálně spuštěném už v roce 2000, se dávno vědělo a firma Peter-Service byla z úzké spolupráce s ruskou tajnou službou FSB podezírána také řadu let.

„Nemyslím, že je to skutečné odhalení. Přináší to několik nových detailů, ale tolik jich zase není,“ řekl například americkému listu The Washington Post ruský investigativní novinář Andrej Soldatov.