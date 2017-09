„Je nespravedlivé, pokud školy, nemocnice a důchodci ještě mají jakési zabezpečení, když by se za tyto peníze dalo udělat vojenské cvičení, a pak zabíjet!“ citoval server Newsru.com z prohlášení aktivistů.

Klauni byli vybaveni plakáty s hesly typu „Potřebujeme nepřátele“, „Není důležité, kdo je nepřítel, ale aby válka byla veselá“, či „Kdo nesloužil (v armádě), není klaun“.

Anti-war activists held a protest on the historic ship Aurora in St. Petersburg. pic.twitter.com/3m99P22lgR https://t.co/qm8EdVJftI