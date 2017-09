Jeho stoupenci varují před „pronásledováním umělce“, zatímco úřady tvrdí, že jen vyšetřují machinace podobně jako v případech gubernátorů, ministrů a dalších státních zaměstnanců. „Nic tak neuškodilo Putinovi jako případ Serebrennikova,“ napsala v listu Novaja gazeta publicistka Julija Latyninová.

Kultovní projekt

Muž považovaný za jednoho z nejúspěšnějších současných ruských divadelních a filmových tvůrců byl dlouhodobě označován za miláčka štěstěny. V ruské metropoli získal prestižní, i když skomírající státní scénu, kterou za pár let proměnil v kultovní umělecký projekt. Jeho představení navštěvovala „zlatá mládež“, cizinci i bohatí mecenáši.

Působil také ve Velkém divadle a dostával štědré státní dotace. Pak ale spadla klec. Byl obviněn ze zpronevěry a finančních podvodů a hrozí mu až deset let vězení.

Podle obžaloby měl Serebrennikov odcizit přinejmenším 68 miliónů rublů (26 miliónů korun) ze státních dotací, které získal v letech 2011 až 2014 na umělecký projekt Platforma. Falšoval prý výkazy a část peněz vytuneloval.

Detektivové tvrdí, že si režisér za rekvizity účtoval víc, než ve skutečnosti platil. Objevili například zubní kartáček za 1399 rublů (asi 530 korun).

Umělci v Moskvě vyjádřili Kirillu Serebrennikovi podporu.

Žádná cenzura

V srpnu ho zatkli a odsoudili k domácímu vězení do 19. října. Obvinění považuje za absurdní. „Kdybych chtěl zbohatnout, obchodoval bych s ropou nebo plynem,“ řekl.

Když letos v květnu lidé v kuklách a se samopaly vpadli k Serebrennikovovi do divadla a do bytu kvůli domovní prohlídce, označil prezident Vladimir Putin horlivé detektivy za „hlupáky“.

Mělo se tak za to, že se zastal tvůrce, který měl prý protekci v Kremlu. Podle médií byl „patronem“ režiséra jeden z hlavních prezidentových poradců Vladislav Surkov, označovaný za „šedou eminenci Kremlu“. Před několika lety Serebrennikov dokonce inscenoval jeho hru.

Právě díky vlivným kontaktům prý dostával dotace, o jakých se jeho kolegům ani nezdálo. Na jevišti však neváhal pranýřovat mocenské praktiky a do „svého“ divadla pozval například punkerky ze skupiny Pussy Riot, známé protikremelskou kritikou.

Na obranu umělce se hned postavily desítky známých osobností včetně uznávaných herců, zpěváků, moderátorů i politiků. Podle Putina však o „cenzuru“ nejde. „Žádný nátlak neexistuje. Kdyby ho chtěli omezovat, nedávali by mu peníze,“ řekl s tím, že vládní struktury věnovaly na Serebrennikovovy projekty zhruba miliardu rublů.

Ukázkový trest

Prověrky v Gogol-centru iniciovala nadace Umění bez hranic kvůli „vulgarismům, propagandě nemorálního chování a pornografii“ v jeho repertoáru. Aktivisté si stěžovali, že za státní peníze režisér nechystal „vlastenecká“ představení, ale „pochybné“ projekty, ve kterých prý propagoval homosexualitu a na scéně nechával „producírovat se“ nahé herce.

Vytýkali mu, že „nemravné“ představy chtěl prosadit i na hlavní ruské scéně. Letos v červenci byla ve Velkém divadle zrušena premiéra jeho baletu věnovaného legendárnímu sovětskému tanečníkovi Rudolfu Nurejevovi, který v 60. letech uprchl ze SSSR do Francie.

Vedení divadla tvrdilo, že představení není připraveno. Podle médií však balet zakázal ministr kultury s tím, že jde o „gay propagandu“. Hlavní dekorací měla totiž být fotografie obnaženého Nurejeva a nahé tanečníky Serebrennikov obsadil i do titulních rolí. Úřady však režisérovu „posedlost nahotou“ léta tolerovaly, nechávaly jeho tvorbě volnost, a dokonce ho podporovaly.

Nyní z něj ale prý chtějí udělat „terč“. Zatčení Serebrennikova je „výprask“ určený všem, kdo nesouhlasí s režimem, napsal na blogu opoziční politik Gennadij Gudkov.