Policie podle serveru zadržela minimálně 32 podezřelých, většinu z nich ve městě Miami. Skupiny zlodějů vykrádají místní opuštěné domy a obchody. V Orlandu musela zakročit i zásahová jednotka. Dvojice lidí se tam totiž pokoušela ukrást zbraně. Jeden z nich se údajně policistům vzdal, k zadržení druhého museli použít slzný plyn.

🆘‼️👮🔥 #USA: The #Miami Police Department shows via Twitter a prison cell with arrested looters who plundered during #HurricaneIrma! pic.twitter.com/Nrm4eu4TDR — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 11. září 2017

Podle stanice WSVN policie v Broward County postřelila sedmnáctiletého mladíka poté, co se společně s dalším kolegou vloupal do jednoho z opuštěných domů. O rabování policii informovala sousedka. Oba muže strážníci zadrželi. Postřelený mladík byl odvezen do nemocnice a nyní je ve stabilizovaném stavu.

DESPICABLE - 7News cameras caught a group of looters ransacking a Miami Foot Locker store before police arrived pic.twitter.com/RSjBLNESob — WSVN 7 News (@wsvn) 10. září 2017

Místní server Local 10 informoval, že zloděje nejčastěji přitahují obchody se sportovním vybavením. Videa pořízená napříč celou Floridou zachycují muže i ženy, jak rozbitou výlohou vnikají do obchodů a vycházejí s plnými náručemi odcizeného zboží.

Opuštěné domy na Floridě se staly terčem rabování.

FOTO: Profimedia.cz

„Poněkolikáté opakuji, že rabování nebudeme v žádném případě tolerovat. Naši zástupci hlídají veškeré oblasti, aby zajistili bezpečnost všech domovů a podniků. Pokud chce někdo takovým způsobem zneužívat následky přírodní katastrofy, musí počítat s tím, že ji bude muset přečkat ve vězení,“ řekl Daily Mailu jeden z policistů ze St. Lucie County.