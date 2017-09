Pokud by se koalice domluvila na razantním zvýšení platů učitelů mateřských, základních a středních škol, mohli by si kantoři od listopadu polepšit v tarifech o 1610 až 5240 korun měsíčně. Stane se to však pouze v případě, že koalice splní... Celý článek Kantoři by mohli dostat 1610 až 5240 korun navíc»