Manželé Layzellovi z vesničky Horton ležící v anglickém hrabství Somerset prozradili, že jejich dcera si to sama přála. Diskuse o dárcovství orgánů však v rodině proběhla úplně náhodou poté, co se jeden z rodinných známých vyboural v autě a zemřel. V té době byla Jemima úplně zdravá, o pár týdnů později však zkolabovala a na následky prasknutí aneuryzmatu v mozku po převozu do nemocnice zemřela. I přes velký zármutek si rodiče dívky na její přání vzpomněli.

„Jemima byla přemýšlivá holka, na svůj věk velmi vyspělá. Po autonehodě jednoho z našich přátel jsme se o dárcovství orgánů bavili. Prvně ji to zaskočilo, pak ale řekla, že kdyby se jí někdy něco stalo, souhlasila by s tím. Vždycky chtěla pomáhat lidem. Bylo to pro nás těžké rozhodnutí, oba jsme ale cítili, že je správné,“ řekl otec dívky.

Jemima Layzellová se rozhodla pro dárcovství svých orgánů.

FOTO: Profimedia.cz

Jeho slova potvrzuje fakt, že orgány Jemimy Layzellové pomohly zachránit život osmi lidem. To zjistili zaměstnanci z transplantačního oddělení britské národní zdravotní služby NHS, kteří pátrali po informaci, jaký je největší počet darovaných orgánů od jedné osoby. Při obvyklém dárcovství proběhnou dvě nebo tři transplantace.

„Je velmi důležité, aby rodiny o dárcovství orgánů mluvily. Instinkt každého rodiče je říct ne, protože je naprogramovaný chránit své dítě,“ svěřil se otec Jemimy. Jeho slova potvrdil i mluvčí transplantačního oddělení Anthony Clarkson: „Stovky lidí umírají zcela zbytečně, protože jejich rodinní příslušníci s transplantací nesouhlasí.“