Událost se stala v době, kdy kancléřka ukončila svůj projev. Zasažena byla nejen Merkelová, která skončila s malými skvrnami na levém boku, ale lehce také moderátorka předvolebního setkání. Šéfka německé vlády přešla vše s klidem a moderátorce nabídla kapesník na otření.

UPDATE: Police considering charges of attempted assault after tomato is thrown at Merkel during campaign event https://t.co/CLAwomyOEG