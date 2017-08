Vzpurný pilot v Anglii odmítl vzlétnout, Afghánci tím možná zachránil život

Dvaadvacetiletý Afghánec měl být v úterý deportován aerolinií Turkish Airlines poté, co byla v Británii zamítnuta jeho žádost o azyl. Deportaci však ukončil pilot letadla, který odmítl vzlétnout. Podle deníku The Telegraph prohlásil, že něčí život je v ohrožení. Muž z Afghánistánu nakonec zůstal v Británii a let nabral 45minutové zpoždění.