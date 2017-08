Aktuální vývoj oznámilo ve středu dopoledne středoevropského řasu Národní středisko pro hurikány (NHC). Bouři, jež se v úterý přechodně přemístila nad Mexický záliv, nyní doprovází vítr o síle 72 kilometrů v hodině. Podle NHC bude do čtvrtka postupovat dále na východ a na sever přes Mississippi a Tennessee. Očekává se, že v Louisianě hojně naprší, některé předpovědi uvádějí až 30 centimetrů vody.

V Texasu meteorologové dle nejčerstvějších údajů už nepředpokládají, že by zde mohla bouře ještě způsobit vážné škody. Média se zatím neshodnou, kolik obětí si živel v postižených oblastech Texasu vyžádal, list The New York Times píše o nejméně 30. Odvolává se při tom na místní zdroje. Agentura AP však uvádí, že mrtvých je 18, houstonský server Chron píše, že víc než 20.

Zaplavené Corpus Christi, kde hurikán udeřil nejdříve

FOTO: Gabe Hernandez, ČTK/AP

Televize Fox News ve svém propočtu uváděla v úterý nejméně 15 mrtvých, přičemž do bilance započítala i šestičlennou rodinu, která údajně utonula ve voze. [celá zpráva] Server Chron přinesl jména identifikovaných obětí. Jsou z texaských okresů Harris, kam spadá Houston, dále z Galvestonu a Montgomery.

Bilance obětí hurikánu zatím není konečná a úřady se obávají, že po opadnutí vody objeví větší počet mrtvých. Mnoho oblastí Houstonu a jeho okolí je pod vodou a množí se zprávy o nezvěstných. O jejich počtu není k dispozici žádný oficiální údaj, ale na sociálních sítích se objevují žádosti o pomoc při hledání desítek lidí.

Bouře Harvey v Texasu

FOTO: Karen Warren/Houston Chronicle, ČTK/AP

Agentura AP ale upozorňuje, že mnohé rodiny ztratily kontakt s blízkými, protože lidem nefungují telefony. Podle newyorského listu je mezi mrtvými šedesátiletý houstonský policista Steve Perez, který se utopil v autě, když jel do služby. Jeho úmrtí na Twitteru oznámila i sama houstonská policie .

It is with a heavy heart that we announce the tragic in the line of duty death of Sergeant Steve Perez. pic.twitter.com/cHJxjnFgII — Houston Police (@houstonpolice) 29. srpna 2017

Město otevřelo nové evakuační centrum



V Houstonu, který patří mezi povodněmi nejpostiženější města, otevřeli kvůli očekávanému růstu evakuovaných lidí už druhé velké ubytovací zařízení pro lidi postižené bouří Harvey. Vejde se tam 10 000 lidí a první evakuované tam dopravily autobusy těsně před úterní půlnocí.

Město požádalo v úterý Federální agenturu pro řešení krizových situací (FEMA) o pomoc se zřízením dalších ubytovacích kapacit. Místní společenské centrum s kapacitou asi pěti tisíc míst bylo už v úterý přeplněno, protože se muselo postarat téměř o dvojnásobek lidí. [celá zpráva]

Povodeň v Houstonu

FOTO: LM Otero, ČTK/AP

Nová ubytovna byla otevřena na jihu města a v noci k ní dorazilo deset autobusů. Vůbec jako první byli dovnitř přesunuti vozíčkáři, do středečního úsvitu místního času by už uvnitř mělo být dva tisíce lidí.

Mnozí mají za sebou chvíle hrůzy z odloučení. Matka malé holčičky se ocitla ve vysoké vodě a stačila kojence předat policistovi. Pak ale prožívala čtyři hodiny děsu, protože nemohla dítě najít. Obracela se i na veřejnost a nakonec jí zavolali úplně cizí lidé a řekli, že se k nim její dítě dostalo.

Z hurikánu tropická bouře



Harvey byl nejsilnějším hurikánem, který Texas zasáhl od roku 1961. Živel na pevninu udeřil v noci na sobotu prudkými dešti a větry přesahujícími rychlost 210 kilometrů za hodinu. Nad pevninou nicméně již během soboty zeslábl na tropickou bouři, silné deště ale od té doby trvají.

Houstonské úřady vyhlásily zákaz nočního vycházení od půlnoci do pěti hodin ráno. Netýká se ale záchranářů ani lidí, kteří se musejí evakuovat. Úřady požádaly občany, aby se nevydávali na obhlídku svého majetku, protože vodní proud v zaplavených oblastech je stále silný a nebezpečný.

Policie důrazně varovala před rabováním. Velitel houstonské policie Art Acevedo vzkázal potenciálním zlodějům: „Nejezděte do Houstonu, protože vás chytíme. A ujišťuji všechny, kdo se pokusí těžit z příležitosti, že je to ohavné a že uděláme vše pro to, abyste dlouho nespatřili denní světlo.” Stanice CNN ohlásila, že 14 zlodějů už bylo zatčeno.

Školy v oblasti Houstonu zůstanou uzavřeny, a to i o svátku práce, který připadá na pondělí.