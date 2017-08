O startu informovala podle televize NHK japonská vláda, která varovala obyvatele v severním Japonsku, k němuž se střela blížila. Stanice NHK přerušila vysílání a opakovaně vyzývala obyvatele regionu Tóhoku na severovýchodě Japonska, aby se z preventivních důvodů odebrali do podzemních krytů či setrvali ve staticky pevných budovách.

Raketa nicméně nakonec skončila v oceánu a podle japonských představitelů nejsou hlášeny žádné škody. Jižní Korea uvedla, že raketa urazila zhruba 2700 kilometrů a dosáhla maximální výšky kolem 550 kilometrů. Podle japonské televize NHK se raketa před dopadem rozlomila na tři části.

Announcement warning residents of Hokkaido, Japan that North Korea has fired a missile. pic.twitter.com/MEejN7Mv8T