Migranti vyměnili Calais za Bilbao, do Anglie se zkoušejí dostat i dvakrát denně

U přístavu ve španělském Bilbau vznikají tábořiště migrantů, kteří se odsud denně pokoušejí nalodit do trajektů směřujících do Anglie. Deník Daily Mail informoval, že se migranti do španělského města přesunuli poté, co byl loni na podzim uzavřen uprchlický tábor známý jako Džungle ve francouzském městě Calais.