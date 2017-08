Francouzské nadšení z Macrona je pryč. Jeho obliba klesá rychleji než Hollandeova

Tři měsíce poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron nastoupil do své funkce, vyjádřila více než polovina Francouzů zklamání z jeho dosavadního působení. Vyplývá to z průzkumu institutu Ifop. Pokles Macronovy obliby podle agentury Reuters souvisí mimo jiné s připravovaným zákonem o reformě trhu práce a se škrty v příspěvcích na bydlení.