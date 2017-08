Irácké síly převzaly kontrolu nad oblastí o rozloze přibližně 250 kilometrů čtverečních východně od Tall Afaru. Do samotného města ale vládní jednotky ještě nepronikly, sdělil mluvčí protiislamistické koalice Ryan Dillon.

Na osvobozování Tall Afaru se podílí i Íránem podporované šíitské milice Hašíd Šábí, napsal server BBC. Tato polovojenská skupina přitom podle lednové zprávy mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International páchala v Iráku válečné zločiny.



IS prostřednictvím své tiskové agentury Amak tvrdí, že během prvního dne bojů zabil 114 vládních vojáků a zničil 40 armádních vozidel. Tyto údaje ale nelze nezávisle ověřit.



Irácké vojsko odhaduje, že v Tall Afaru zůstává kolem 2000 členů IS. Vládní síly počítají s tím, že je čekají tvrdé střety.



Poslankyně iráckého parlamentu a zástupkyně menšinového společenství iráckých jezídů se obává, že IS drží ve městě členy její komunity. Ty islamisté v minulosti vraždili či zotročovali - jezídy, v jejichž náboženství se mísí řada vlivů od islámu, přes křesťanství až po zoroastrismus, považují příslušníci IS za uctívače ďábla.



Uvnitř a v blízkosti Tall Afaru zůstávají pravděpodobně desítky tisíc civilistů. OSN upozornila, že tisíce lidí z města utíká a riskuje dlouhé pochody v obrovském vedru.



Tall Afar leží asi 80 kilometrů západně od Mosulu, který irácká armáda osvobodila po devítiměsíčním boji v červenci.



IS začal obsazovat sever Iráku a také Sýrie v roce 2014 a vyhlásil na obsazených územích chalífát. Před příchodem IS měl Tall Afar asi 200 000 obyvatel.



IS je v Iráku přítomen ještě v Havídži, která leží 300 kilometrů severně od Bagdádu v provincii Kirkúk, a také na některých místech západní provincie Anbár, zejména poblíž syrské hranice.