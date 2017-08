Daily Mail publikoval video, které se nově objevilo na internetu a které zachycuje okamžiky krátce poté, co byla Linda v ruinách Mosulu objevena.

Několik mužů na něm doprovází rozrušenou, zmatenou a zraněnou dívku a další lidé přihlížejí. „Ustupte, ustupte, je to křesťanka, už to nezvládá, trpí bolestí a je slabá, je to blondýna, Němka,“ říká jeden z vojáků.

Runaway German girl faces execution for joining ISIS as video reveals the moment she was captured https://t.co/yOnLyh6BRE pic.twitter.com/YVT5mTO9is — Daily Mail Online (@MailOnline) 7. srpna 2017

Dívka už dříve německé televizi WDR řekla, že ji vojáci nejprve považovali za jezídku, která byla zajatkyní a sexuální otrokyní extremistů z IS. [celá zpráva]

Zraněná skutečně byla – při dobývání Mosulu, který dlouhou dobu ovládal Islámský stát, utrpěla střelnou ránu na levém stehně a také ji do kolena zasáhla střepina.

Německo s iráckou vládou vyjednává o vydání dívky, napsal Daily Mail. Lindě W., která bude mít příští měsíc 17. narozeniny, hrozí obvinění z podpory a příslušnosti k teroristické organizaci.

Řekla, že jede ke kamarádce



Zatím není jasné, jakou roli v Mosulu měla. Podle některých zpráv byla členkou mravnostní policie dohlížející na to, aby se ženy Islámského státu oblékaly podle jeho přísných pravidel.

Linda k islámu přistoupila po rozvodu svých rodičů. Změnila jídelníček, začala poslouchat arabskou hudbu a jinak se oblékat. Svůj příklon k islámu oznámila i svému třídnímu učiteli.

Prospívající školačka utekla z domova do Iráku loni přes Turecko. Matce řekla, že jede na víkend ke kamarádce. V Iráku se provdala za džihádistu z Čečenska, který byl později zabit.