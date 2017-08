„Tvrzení v tomto článku jsou rozhodně nepravdivá a představují jen další pokus médií rozdělit tuto administrativu,” uvedl Pence v prohlášení. Pence podle agentury Reuters rovněž uvedl, že celý jeho tým se zaměřuje na pokračování Trumpovy agendy a má vizi, že Trump bude v roce 2020 znovuzvolen. „Jakákoli jiná tvrzení jsou směšná a absurdní,” uvedl Pence.

Podle listu The New York Times navštěvují někteří republikáni neobvykle často volební okrsky. To se dá považovat za svého druhu stínovou volební kampaň proti Donaldu Trumpovi. Případní kandidáti prý již navázali kontakt s důležitými sponzory a pracují na svém kandidátském profilu, napsal americký list s odvoláním na 75 rozhovorů se zástupci z řad členů Republikánské strany, Kongresu, velkých sponzorů a stratégů.

Viceprezident Mike Pence.

FOTO: Carlo Allegri, Reuters

Pokud by Republikánská strana nepodpořila vlastního prezidenta, šlo by o neobvyklý krok. Trump zatím neoznámil, zda se bude o ucházet o znovuzvolení, úřadující prezidenti obvykle ale znovu kandidují.

Četní republikáni ovšem už dali jasně najevo, že volba je otevřená a že na startovní čáře se už připravují uchazeči. „Spatřují v tomto prezidentovi slabost,” říká jeden z největších Trumpových oponentů, senátor John McCain.

Ambice některých jsou očividné, u jiných se dají uhodnout, uvedl The New York Times. Trumpův viceprezident Mike Pence už má dárcovský výbor, který úspěšně konkuruje Trumpovu. Jeho kalendář je tak plný, že někteří žertují, že se nechová jako viceprezident, ale jako kandidát na prezidenta.

Senátor John McCain

FOTO: Cliff Owen, ČTK/AP

Pence by byl pro některé přijatelnější než Trump z ideologických důvodů, jiní tvrdí, že jde o záležitost stylu. Mnozí si stěžují na nestabilitu, chaos a neschopnost, které Trumpa obklopují.

Oficiálně dávají stínoví kandidáti najevo, že budou kandidovat, jen pokud se Trump v roce 2020 rozhodne skončit. Pouze bývalý Trumpův protikandidát v republikánských primárkách John Kasich se v několika rozhovorech vyjádřil, že půjde do voleb znovu, i když by se Trump ucházel o znovuzvolení.

Senátor Jeff Flake z Arizony Trumpa ostře kritizoval ve své knize Svědomí konzervativce a odstup k prezidentovi by před volbami do Kongresu, které se budou konat v příštím roce, mohli zaujmout i další senátoři. „Pracujeme pro americký lid. Nepracujeme pro amerického prezidenta,” řekl například republikánský senátor ze státu Jižní Karolína Tim Scott.

Jak připomněl německý týdeník Der Spiegel, vztah mezi prezidentem a republikánskými senátory je vzájemně velmi napjatý. Trumpa roztrpčilo, že nepodpořili jeho zdravotnickou reformu. Na twitteru je označil za „hňupy”.