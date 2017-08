Pečovatel vstoupil společně s jednou rodinou do uzavřené obory, do níž medvědi normálně nemají přístup. Najednou ale na mladého muže zaútočil medvěd. Rodina se dokázala včas dostat do bezpečí.

Vyšetřovatelé se teď snaží zjistit, jak se medvěd mohl dostat do uzavřeného prostoru. Podle policie je nepochybné, že se podhrabal pod ohradou. Zhruba dvacetiměsíční zvíře bylo po tragédii zabito a zoopark zůstal po zbytek dne uzavřený.

Zoopark, který je zaměřen na dravá zvířata, má plochu 320 000 metrů čtverečních. Kromě medvědů v něm žijí tygři, leopardi, rysi a vlci.

Podle švédského rozhlasu napadli medvědi v letech 1977 až 2012 ve Skandinávii 31 lidí. Ve Švédsku v posledních deseti letech vlci zabili dva lidi. V roce 2012 pak usmrtili vlci třicetiletého zaměstnance zoo v jihošvédském Kolmärdenu.