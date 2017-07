Trump nepřímo reagoval na probíhající vyšetřování aféry kolem údajného ruského vlivu na výsledek amerických prezidentských voleb. Kongres, FBI i ministerstvo spravedlnosti prošetřují podezření, že Moskva se snažila zasáhnout do voleb v neprospěch Clintonové. Kompromitující dokumenty o Trumpově protikandidátce údajně sháněl prezidentův nejstarší syn Donald junior.

Prezident vidí rozdíly v cílech ruské a americké politiky. V Bílém domě by prý Putin raději viděl Clintonovou než Trumpa, který posiluje armádu a snaží se konkurovat Rusku ve vývozu energetických surovin.

Proč by mě měl mít Putin rád? Od prvního dne stojím o silnou armádu, to nerad vidí. Donald Trump

„Kdyby vyhrála Hillary, armádu by zdecimovala a naše energie by byla mnohem draží. Proč by mě měl mít Putin rád? Od prvního dne stojím o silnou armádu, to nerad vidí,“ konstatoval americký prezident.

Jeho setkání v Hamburku s Putinem na okraj summitu skupiny G20 ale bylo produktivní a „excelentní“, hlavně díky dohodě o příměří na jihu Sýrie.

„Vycházeli jsme velmi, velmi dobře. My jsme ohromně mocná jaderná mocnost, oni také. Nemá smysl nemít nějaké vztahy," poznamenal šéf Bílého domu.

„Je mnoho jiných případů, kde (spolupráce) může být velmi prospěšná... Je třeba navázat dialog, potřebujeme dialog s každým,“ dodal Trump.