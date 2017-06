Strana spolkové kancléřky tak dále zvyšuje náskok před sociálními demokraty. Pokud by se volby do Spolkového sněmu konaly příští neděli, obdržela by 39 procent hlasů. Podpora SPD, která o víkendu svolala mimořádný sněm, klesla na 24 procent.

Respondenti navíc uvedli, že křesťanští demokraté jsou kompetentnější než SPD, pokud jde o témata vnitřní bezpečnosti a daňovou problematiku. Naopak sociální demokraté převyšují Merkelové CDU/CSU v otázkách sociální politiky.

Třetí nejsilnější stranou je postkomunistická Levice, kterou by podpořilo devět procent voličů. Dále by se do Spolkového sněmu dostali Zelení a liberální Svobodní demokraté se sedmi procenty. Protimigrantská Alternativa pro Německo by obdržela osm procent.

Bývalý předseda Evropského parlamentu Schulz se v lednu se stal kandidátem socialistů na spolkového kancléře. Průzkumy v první chvíli naznačovaly, že by jeho souboj s Merkelovou mohl být nečekaně vyrovnaný. Od té doby však SPD i Schulz v průzkumech setrvale klesají a CDU/CSU i Merkelová se vrátily do pozice neotřesitelných favoritů.