Boj s pašeráky lidí do Evropy: v síti uváznou jen malé ryby

Pašeráky migrantů do Evropy média líčí jako zločince, kteří tyjí z lidského utrpení. Jejich oběti to však vidí úplně jinak, což prakticky znemožňuje stíhání pašeráků. Upozornila na to Petra Leisterová, berlínská vrchní žalobkyně – propašovaní lidé se často vůbec necítí jako oběti. Úřady tak od nich nedostanou prakticky žádné údaje, použitelné k rozbití pašeráckých sítí.