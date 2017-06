V návrhu textu, který by měl být zveřejněn v pátek po bruselském summitu EU, dále stojí, že „nejvyšším politickým závazkem“ je uplatnění této dohody.

Prohlášení vyzdvihuje nebezpečí, které představují zvyšující se teploty včetně „otázky národní bezpečnosti“. Uvádí, že jde o „faktor znásobující sociální a politickou křehkost“. Uvádí, že přechod k čisté energii povede k růstu zaměstnanosti i ekonomiky.

„EU a Čína považují pařížskou dohodu za historický úspěch při nezvratném urychlování snižování emisí skleníkových plynů,“ má stát v textu s tím, že pařížská hodina je důkazem toho, že „společná politické vůle, vzájemná důvěra a multilateralismus mohou uspět při budování spravedlivých a efektivních řešení kritických globálních problémů naší doby“.

Čínští a evropští představitelé přes rok pracovali na vytvoření společného prohlášení o klimatických změnách a čisté energii.

Americký prezident Donald Trump už oznámil na Twitteru, že ve čtvrtek v 15 hodin místního času (21:00 SELČ) zveřejní své rozhodnutí ohledně pařížské dohody o ochraně klimatu z roku 2015. O povaze svého rozhodnutí se nezmínil.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!