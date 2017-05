Záchranná zdravotnická služba uvedla, že do nemocnic dopravila 59 lidí a řadu lidí ošetřila na místě. Zpěvačka je podle mluvčího jejího hudebního studia v pořádku.

Zástupce regionální policie v Manchesteru Ian Hopkins v úterý ráno potvrdil spekulace, že za útokem stál sebevražedný atentátník. „Zjišťujeme, zda ten člověk jednal na vlastní pěst, či s někým spolupracoval,” uvedl Hopkins. Dodal, že mezi mrtvými jsou i děti.

Policie uzavřela místní železniční stanici, lidé proto účastníkům koncertu spontánně nabízeli ubytování. Solidaritu projevili také taxikáři, kteří nabídli odvoz zdarma.

České ministerstvo zahraničí zveřejnilo telefonní číslo, které mohou použít čeští občané v případě, že pohřešují někoho, kdo byl v době výbuchu v areálu koncertní haly:

Zpěvačka Ariana Grande prostřednictvím Twitteru vyjádřila smutek a soustrast s oběťmi.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.