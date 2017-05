Média ve Spojeném království okamžitě začala spekulovat, co by za neobvyklým požadavkem vrcholného úřadu monarchie mohlo stát. Mohly by to být například zdravotní problémy 91leté panovnice či jejího 95letého manžela prince Philipa.

Podle informací deníku The Daily Mail k personálu promluví královnin lord komoří William Peel a její soukromý tajemník Christopher Geidt.

Spekulace přiživil fakt, že i ti nejvýše postavení zaměstnanci Buckinghamského paláce tvrdí, že nevědí, co je účelem mimořádné schůzky. „Každý z nás je napjatý,“ potvrdil britskému listu nejmenovaný činitel, který byl na schůzku pozván.