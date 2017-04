Americká letadlová loď Carl Vinson už pluje k Severní Koreji, potvrdil Pence

Americká letadlová loď USS Carl Vinson během několika dní dorazí do Japonského moře mezi Japonskem a Korejským poloostrovem. Řekl to během sobotní návštěvy Austrálie americký viceprezident Mike Pence. Uvedl také, že díky americkému úsilí o zapojení Číny do problému věří v mírové dosažení stavu, kdy bude Korejský poloostrov bez jaderných zbraní.