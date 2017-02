Syrské opoziční síly vstoupily do města Al-Báb

Syrské opoziční síly a turečtí vojáci v sobotu pronikli do města Al-Báb, dosud ovládaného radikály z Islámského státu (IS). V západní části tohoto města, které je baštou IS na severu země, se teď odehrávají urputné boje, informovala exilová organizace SOHR.