Podle obhájce chtěl 25letý muž poslat podvodem získané peníze do vlasti svým nemocným rodičům. Na úřadech v různých městech na severu Německa se proto přihlásil pod sedmi různými identitami, a pobíral tak příslušné dávky v sedminásobné výši. Při stanovení výše trestu hannoverský soud zohlednil pětiměsíční pobyt odsouzeného ve vyšetřovací vazbě.

Kromě v pondělí uloženého trestu Súdánci hrozí i to, že úřady zamítnou jeho zatím nerozhodnutou žádost o azyl a budou požadovat jeho vyhoštění. Podle agentury DPA ale muž pochází z konfliktem zmítaného Dárfúru, což jeho deportaci do vlasti zřejmě ztíží, ne-li zcela znemožní.

Zvláštní vyšetřovací komise v Braunschweigu ve spolkové zemi Dolní Sasko na počátku roku uvedla, že vyšetřuje více než 300 případů zneužití sociálních dávek, kterého se podle ní dopustili žadatelé o azyl převážně ze Súdánu. Celkovou škodu kriminalisté tehdy odhadli na několik milionů eur.

Měnil vizáž



„Někdy si nechali narůst vousy, někdy si nasadili brýle, někdy se nechali ostříhat na krátko, vždy si dali jiné příjmení,” vysvětlil v lednu vedoucí vyšetřovacího týmu Jörn Memenga, jak se podařilo migrantům úřady oklamat a registrovat se vícekrát.

V pondělí odsouzený 25letý muž byl prvním, jehož případ se dostal až k soudu. Stejně jako on se většina podezřelých dostala do Německa v roce 2015. Kvůli vysokému počtu migrantů, kteří ten rok do země přišli, neměly podle Memengy úřady šanci nesrovnalosti včas odhalit.

Soud v Hannoveru bude v následujících týdnech či měsících projednávat přinejmenším tři další podobné případy. V jednom z nich si žadatel o azyl přišel neprávem na 60 000 eur (1,6 miliónu Kč).

Podle azylového zákona má každý žadatel o ochranu v Německu právo pobírat měsíčně 135 eur (asi 3650 Kč). Ti, kteří žijí mimo ubytovny pro žadatele o azyl, mohou dostávat další příspěvek ve výši 216 eur (asi 5840 Kč).