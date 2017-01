Některé ženy ve Washingtonu přinesly transparenty s narážkami na Donalda Trumpa, který v minulost pronesl na jejich adresu neuctivé výroky.

O mimořádné účasti ve Washingtonu hovoří i městský dopravní podnik WMATA. Ten informoval, že velkokapacitní záchytná parkoviště na konečných stanicích metra jsou na pokraji svých kapacit, což v pátek nebylo. Také informace o počtu cestujících metrem vypovídají, že do 11:00 místního času (16:00 SEČ) podzemku využilo 275 000 lidí, zatímco v pátek ve stejný čas to bylo 193 000 lidí. Pro srovnání, v roce 2009 při přísaze Baracka Obamy do 11:00 místního času metro vykázalo 513 000 cestujících.

Organizátoři podle AP nejsou schopni pochod zahájit, neboť davy lidí zcela zablokovaly přilehlé silnice. Průvod se podle plánů měl vydat od prostranství před Kongresem po třídě Nezávislosti k Washingtonově monumentu a odtud k Bílému domu. Formální průvod se zřejmě neuskuteční, ale lidé se i tak pohybují po celé plánované trase.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Demonstrace žen proti Trumpovi ve Washingtonu

Některá americká média se obávala, že pochod přiláká i výtržníky, kteří do města přijeli na páteční demonstrace proti inauguraci Trumpa.

Připojily se i ženy v Indii.

FOTO: Abhishek N. Chinnappa, Reuters

Irský Dublin

FOTO: Clodagh Kilcoyne, Reuters

Švédský Stockholm

FOTO: Reuters

Někdejší washingtonský policejní šéf Charles Ramsey nicméně v rozhovoru s televizí CNN řekl, že páteční protesty, z nichž některé přerostly v potyčky s policií, a dnešní pochod považuje za dvě zcela odlišné akce. Domnívá se, že inaugurace byla pro některé lákadlem k násilnostem kvůli tomu, že protest byl protestem proti politickému systému.

Manifestace, o nichž účastníci a média informují pod hashtagem #WomensMarch, se konaly již v Sydney, kde pochodovalo 5000 lidí, a v novozélandské metropoli Wellingtonu. Celkově se do akce měli zapojit aktivisté ve více než 600 městech ve všech světadílech.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Demonstrace žen proti Trumpovi v Londýně

Protest žen v Dublinu

FOTO: Clodagh Kilcoyne, Reuters

FOTO: Jose Luis Magana, ČTK/AP

Na dvě stě lidí se sešlo 21. ledna v poledne na Václavském náměstí v Praze.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

Dvě stovky lidí se v sobotu v mrazivém počasí zúčastnily demonstrace na pražském Václavském náměstí pod heslem Láska zvítězí nad nenávistí (Love Trumps Hate). S využitím slovní hříčky s jasným odkazem na nového amerického prezidenta Donalda Trumpa chce apelovat na politiky i občany.

„Jsme úplně obyčejní lidé, kteří jsou znepokojení tím, jak vystupují politici všude po světě, nejen v České republice, ale třeba Donald Trump v USA," řekla mluvčí pražské akce Johanna Nejedlová. [celá zpráva]