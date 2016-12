„Nejtěžší zkouškou je bezpochyby islámský terorismus, který má řadu let na mušce i nás Němce,“ uvádí Merkelová ve svém projevu.

„Je obzvlášť trpké a odporné, když teroristické útoky páchají lidé, kteří v naší zemi údajně hledají ochranu,“ dodává.

Merkelová v projevu rovněž upozorňuje, že je v zájmu Německa hrát vedoucí roli při řešení celoevropských problémů. Evropská unie by se nicméně podle kancléřky měla jako celek soustředit zejména na to, co dokáže skutečně řešit lépe než jednotlivé státy.

Merkelová v projevu také poukazuje na dobrý stav německé ekonomiky.

„Ještě nikdy nemělo práci tolik lidí, jako dnes. Naše podniky si převážně stojí dobře. Náš hospodářský úspěch nám dává možnost posílit sociální systém a pomoci těm, kteří to potřebují,“ uvádí.