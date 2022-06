Babiš by ve druhém kole prezidentské volby neuspěl, ukázal průzkum

Na spontánní otázku, kdo by měl být příštím prezidentem, lidé nejčastěji uvádějí Babiše (20 procent) před Pavlem (16 procent).

Zatímco Babiš a Fischer přicházejí v úvahu pro 41 procent lidí, generála Pavla si na Pražském hradě umí představit polovina dotázaných. Nerudová přichází do úvahy pro 31 procent lidí.

Babiše by nevolilo 57 procent respondentů, zatímco u jeho protivníků je množství odmítačů nižší. Nerudová může na rozdíl od jejích konkurentů do budoucna těžit z toho, že ji zhruba 40 procent lidí nezná.

Ve druhém hypotetickém kole by nyní dle šetření uspěl Pavel, jehož by podpořilo 49 procent respondentů, zatímco Babiše 32 procent. Nerozhodnuto by bylo 13 procent lidí a 6 procent se označilo za nevoliče.