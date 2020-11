Červíček byl zvolen královéhradeckým hejtmanem

„Máme za sebou úspěšné čtyři roky, během nichž se podařilo například realizovat největší krajskou investici, a to rekonstrukci náchodské nemocnice za 1,6 miliardy korun, ale i další akce. Právě investice do zdravotnictví budou jednou z priorit na další období. Bude ale nutné i navýšit 3000 do sociální oblasti, pokračovat v investicích v dopravě. I vzhledem k současné situaci nás ale čeká revize všech krajských výdajů s tím zachovat co největší míru investic souvisejících s rozvojem a zaměstnaností kraje,“ zmínil ve svém nominačním projevu nový hejtman.