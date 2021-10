Piráti na fóru hlasují o odvolání Bartoše. Teď jsme koulí u nohy STAN, tvrdí někteří

Většina straníků se do něj ale vzápětí pustila. „Nejsem nekritický. Předseda strany nese největší odpovědnost. Ale odvolávat šéfa strany několik hodin po volbách mi přijde jako hovadina, sorry jako. Hlasuji proti,“ uvedl například bývalý kandidát do Senátu Petr Daubner.

Spolu s tím ale v jiné diskuzi upozornil, že by si Piráti neměli lhát do kapsy. „Podpora Pirátů neustále klesá, STANu roste. STAN už dávno není náš přívěsek. To spíše my jsme teď koulí u nohy STANu. A STAN se teď té koule u nohy rád velmi rychle zbaví. V politice rozhoduje síla a naše momentální síla, se čtyřmi mandáty, je zcela marginální,“ doplnil.