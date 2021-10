Fiala se se mnou odmítl setkat, skončíme v opozici, řekl Babiš

Faltýnek: Umíme počítat, ANO jde do opozice

Odkazoval se také na to, že současná opozice, která ale bude mít po volbách ve Sněmovně většinu, deklarovala povolební spolupráci. „Fiala se se mnou odmítl setkat. Čekáme na ustanovení Sněmovny. O vládě jedná pětikoalice,“ řekl.

„Nemám s tím problém. Volby jsme vyhráli, byli jsme sami proti pěti. Oni mají většinu ve Sněmovně, to je fakt. My skončíme, nevím na kolik procent, v opozici a na to se připravujeme,“ doplnil.