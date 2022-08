Strana Motoristé sobě chce v Praze metro zdarma a společnou parkovací kartu

„Hlavní město bylo před čtyřmi lety napadeno piráty. Cyklofanatici z Praha sobě nás chtějí převychovat. Autodoprava je nejpalčivější problém, který naše město sužuje. Chceme ukončit vládu nefunkčních experimentů, v jejichž čele stojí mládenci postrádající jakoukoliv autoritu a životní zkušenost,“ řekl Macinka, který je kandidátem na primátora.

Nová strana chce podle něj zastavit šikanu řidičů. „Naše strana byla leckým brána jako jistá forma recese, my chceme ale ukázat, že recesí je naopak to, co se na pražském magistrátu odehrává nyní,“ uvedl Macinka.

Zlevnit kupony, zdražit lístky

Stěžejní programový bod Motoristů sobě je pražské metro zdarma. Roční kupon na ostatní městskou hromadnou dopravu by pak stál tisíc korun, děti do 18 let by platit vůbec nemuseli.

„MHD je jediná alternativa automobilové dopravy. Chceme lidi motivovat, aby jezdili metrem, protože i motoristé jezdí metrem. Při pohledu na stoupající ceny pohonných hmot a energetickou krizi je to i sociálně podpůrný program. Řada lidí možná nebude mít na to jezdit autem,“ uvedl Macinka.

Město by podle něj mělo prodávat celoroční kupony i mimopražským obyvatelům, ale i cizincům. Běžné lístky by naopak výrazně zdražily.

Strana chce také jednu parkovací kartu pro všechny Pražany, která by fungovala pouze ve všední dny přes den. „Když někdo bydlí na Žižkově, pracuje v Dejvicích a jezdí za rodiči na Smíchov, nevidíme důvod, proč ho omezovat třemi parkovacími kartami,“ uvedl Macinka.

„Má to ale podstatné výjimky, celopražská parkovací karta by fungovala jen o všedních dnech od osmi do osmnácti hodin. Odpoledne a večer by tato místa měla být garantována pro rezidentní obyvatele,“ dodal. Prázdná parkovací místa by se podle něj mohla uvolnit pro mimopražské řidiče, kterých do Prahy přijíždí každý den 300 tisíc.

Strana chce také provést revizi všech cyklopruhů a většinu z nich zrušit. Cyklopruhy v Praze slibuje zrevidovat i SPOLU.

Místo kultury podpořit auta

Podle garanta pro finance ekonoma Vladimíra Pikory, který je na kandidátce za Macinkou na druhém místě, by Praha mohla výrazně ušetřit například na revitalizaci dolní části Václavského náměstí.

Strana by chtěla škrtat peníze na kultuře a převést je do dopravy.