Bohumil Kartous, Scio

Výraznou dominantou celého portálu je internetový magazín neboli e-zine, odtud také pochází název portálu. Čtenáři si mohou vybírat z devíti rubrik, jejichž obsah tvoří výhradně studenti. „Celý projekt je koncipován tak, aby si mladí lidé mohli počíst o tom, co je baví, zajímá, nebo co je může poučit. Prostor v magazínu dáváme klasickým mainstreamovým tématům, která se snažíme prokládat méně známějšími nebo alternativními, poutavě podanými náměty,“ říká koordinátor projektu Martin Peška.

Celý obsah magazínu tvoří výhradně studenti žurnalistiky a dalších oborů, sami studenti tak předávají své zkušenosti svým mladším kolegům, kteří se teprve na vysokou školu chystají. Učí je psaní, základním žurnalistickým útvarům i práci s redakčním systémem nebo společnému plánování obsahu jednotlivých rubrik.

Od května bylo na Topzine.cz publikováno bezmála tisíc redakčních příspěvků. Mezi recenzemi filmů a profilů hudebních interpretů se objevil například také rozhovor s paralympijským vítězem v Pekingu ve střelbě kladkovým lukem Davidem Drahonínským či průzkum, jak se největší české a slovenské hudební festivaly starají o zdravotně postižené návštěvníky.

Není pravda, že mladí nečtou

Zajímavostí portálu je i rubrika věnovaná fantastice. „Mnoho lidí říká o mladých, že nečtou, ale to není pravda. Když se projdete po ulici, uvidíte, jak má polovina mladých na zastávkách nebo v MHD otevřenou knihu a často to nejsou školní učebnice, ale právě fantastika. To je jeden z důvodů, proč si myslím, že fantastika by měla mít nebo dokonce musí mít prostor na takovém serveru jako je Topzine.cz,“ vysvětluje editor rubriky Hry a fantastika Jan Nohovec.

K magazínové části přibyla nově i speciální část pro muzikanty pojmenovaná Topband.cz. Každá kapela nebo samostatný hudebník, kteří si neumí vytvořit vlastní stránky nebo se chtějí dostat do podvědomí více lidí, si zde mohou vytvořit svůj profil, nahrát písničky a informovat fanoušky o svých koncertech. Programuje se i komunitní část, kterou by chtěli autoři docílit také rozšíření možností e-learningu v České republice.

Oslava zahájení oficiálního provozu festivalem

Portál už navštívily desetitisíce lidí. Podporu pro Topzine.cz vyjádřilo i několik umělců jako je například světoznámý jazzman Pavel Jakub Ryba a dalších třináct kapel, které zahrají 10. října v pražském Abatonu na tzv. oslavě 0. narozenin Topzine.cz.

Představí se například The Slots, Bek Ofis, Tlustá Berta, Fake Tapes, Temperamento, Imodium, ale i italští AIM nebo němečtí Green Frog Feet se svými tuzemskými kolegy Rybičkami 48.