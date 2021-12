Zabíjí omikron 3,5krát více dětí? To se mi nezdá, říká covidový statistik v JAR

Prosincová data z Jihoafrické republiky ukazují, že za sledované období 8. až 20. prosince zemřelo na covid-19 v této zemi 14 dětí ve věku 0 až 9 let a 7 dětí a mladistvých ve věku 10 až 19 let.

Někteří odborníci z toho vyvozují, že během omikronové vlny v JAR umřelo 3,5krát více dětí než za vln předchozích. Na Twitteru to uvedl Yaneer Bar-Yam, renomovaný americký vědec specializující se na komplexní systémy a pandemickou analýzu. V Česku pak jeho tvrzení převzal epidemiolog Rastislav Maďar.

Prosím vládu, aby dnes zvážila přísnější protiepidemická opatření. Informace o úmrtí 3,5x více dětí v JAR než v jiných předchozích vlnách nemůžeme brát na lehkou váhu. Rychlé vpuštění omikronu bez větších překážek do populace je však nežádoucí i z dalších důvodů. https://t.co/9DnPSwoLGD

Pokud celým problém zjednodušíme, můžeme použít klasickou poučku garbage in – garbage out (česky smetí dovnitř, smetí ven), která říká, že pokud máme chybná vstupní data, pak i závěry vyvozené z těchto dat budou chybné.

V případě úmrtí dětí v JAR nejde o to, že by data byla vymyšlená. Záleží však na tom, kdy nemocnice údaje o úmrtích zadávají. To pro Novinky potvrdil i Richard Welch, datový manažer Národního ústavu veřejného zdraví Jihoafrické republiky, který covidová data zpracovává.