Většina učitelů by už školy neotevřela

Ve facebookové skupině Pedagogické komory byla uspořádána rychlá anketa k vládnímu harmonogramu postupného otevírání škol. Nejvíce hlasujících (57 %) zastává názor, že „ZŠ by měly být uzavřeny pro všechny žáky až do konce školního roku, realizovat by se měla výhradně výuka na dálku“. Naopak nejméně respondentů (1 %) zvolilo možnost „Souhlasím s postupným otevíráním ZŠ, jak je naplánováno vládou v harmonogramu“.

„Nejčastější výtkou vůči ministerským manuálům bylo, že v nich není jednoznačně vyznačeno, co je pro školy povinné a co jsou pouze doporučení,“ sdělil Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora.

Mateřským školám by mohla pomoci novela, která míří do Senátu. V případě jejího schválení by rodiče, kteří nepošlou své dítě do školky, měli nárok na ošetřovné, i když bude otevřena. Návrh iniciovala Pedagogická komora. Petici, která tuto změnu požadovala, podepsalo skoro 5 000 signatářů.