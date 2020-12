Většina kantorů dostane od ledna tisícovku navíc

Ke konci roku by měla průměrná mzda kantora převýšit 40 tisíc hrubého. Na konci roku 2021 by se měla vyšplhat podle predikce ministerstva školství na 45 342 korun, čímž by se naplnil vládní závazek navýšit učitelské mzdy o polovinu proti jejich průměrné hodnotě roku 2017.