V lesích jižní Moravy je více housenek než v tropech, zjistili biologové

Do zodpovězení stále nepříliš probádaných otázek, kolik máme hmyzu a jak se jejich počty liší např. od tropických lesů, se pustili odborníci pod vedením ekologa Vojtěcha Novotného z českobudějovického Biologického centra Akademie věd ČR . Data pro svou studii sbírali z lesů tří kontinentů a vyhodnocovali 14 let.

Pralesy i naše lesy se kácejí obrovským tempem, přičemž stále uspokojivě nevíme, co za živočichy v nich žije a jaké vazby mezi nimi jsou. Proto jsme se to pokusili zmapovat.

Foto: C. Redmond

„Zjednodušeně lze říct, že v tropických pralesích žije desetkrát víc mravenců než v lesích mírného pásma. Zjistili jsme, že je to tím, že sociální hmyz má v tropech v průměru daleko více hnízd a o větší velikosti. Dále tropy poskytují pro mravence víc medovice, než je tomu u nás,“ vysvětlil vedoucí laboratoře ekologie sociálního hmyzu na Biologickém centru Petr Klimeš.

„Zjišťovali jsme, zda si konkurují různé druhy dravého hmyzu, nebo zda v místech s větším počtem dravého hmyzu je tím pádem méně kořisti. Nic z toho se ale nepotvrdilo. Ačkoli žije mnohonásobně více jedinců mravenců na stromech v tropech, než je tomu u nás, nepozorovali jsme, že by se ostatní hmyz mravencům v tropech vyhýbal. Ukazuje se, že největší vliv na početnost hmyzu má velikost stromu a teplota,“ popsal autor studie Ondřej Mottl, který působí jako ekolog na norské Univerzitě v Bergenu.

