V 15:31 nastává astronomický podzim

„Zjednodušeně řečeno, zatímco při rovnodennosti jsou den a noc stejně dlouhé a Slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě, do zimního slunovratu se den zkrátí o čtyři hodiny,“ řekl Novinkám Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově.

V případě jasného počasí je možné se do Ondřejova přijet podívat. V úterý 22. září, tedy v den letošní podzimní rovnodennosti, nastává pravé poledne ve 12:52:34 středoevropského letního času – toho, který aktuálně používáme. Samotný letní čas bude platit až do 25. října.

„Avšak není poledne jako poledne. Pravé poledne v astronomii znamená okamžik, kdy je Slunce přesně nad jihem. A to není v průběhu roku pořád stejné, protože Země obíhá kolem Slunce po elipse. Astronomové tak požívají tzv. pravý sluneční čas, který běží nerovnoměrně. Kdežto jako občané používáme rovnoměrně plynoucí střední sluneční čas – a ten má poledne vždy ve 12 hodin. Samozřejmě by to nyní mělo být správně v 11:52, ale právě používáme letní čas, proto až ve 12:52,“ ozřejmil.