Urychlovač částic v CERNu je opět v provozu

„Paprsky v největším výzkumném zařízení na světě obíhaly podle plánu,“ konstatoval Mnich, který ale páteční opětovné uvedení urychlovače do provozu sledoval kvůli covidové infekci z domácí izolace.

Díky urychlovači pohlédneme 13 miliard let nazpět, hlásí český vědec z Dubny, kde působí už půlstoletí

Díky urychlovači pohlédneme 13 miliard let nazpět, hlásí český vědec z Dubny, kde působí už půlstoletí Věda a školy

Během odpojení byl výkon urychlovače a připojených detektorů výrazně navýšen. Odteď má být v provozu čtyři roky. „Doufáme, že počet kolizí od uvedení částicového urychlovače do provozu do roku 2025 zdvojnásobíme,“ věří Mnich. Urychlovač má přitom za sebou dvě provozní fáze z let 2009 až 2012 a 2015 až 2018.