S integrací ukrajinských uprchlíků chce pomoct i nový projekt dětských skupin

Do pěti let by organizace chtěla své zkušenosti sdílet s dalšími zájemci o zakládání dětských skupin tak, aby se od ní mohli inspirovat. Jejím navazujícím cílem je nabídnout koncept dětských skupin také firmám, které by pak mohly nabízet dětské skupiny pro děti svým zaměstnancům jako benefit.