Rizika kouření e-cigaret: 17letý Kanaďan má 45procentní kapacitu plic

Postižení američtí kuřáci e-cigaret mají převážně postižené plicní sklípky, plíce některých měly jizvy jako po popálení chemikálií. Odborníci došli k závěru, že pravděpodobnou příčinou může být syntetická forma vitaminu E, která se přidává do kuřáckých směsí.

Nemocný Kanaďan trpěl akutní bronchiolitidou, což je závažné respirační onemocnění, jež provází kašel, vyčerpání a dušnost. Toto onemocnění bylo pozorováno mezi zaměstnanci továrny, v níž se vyrábí v mikrovlnných troubách popcorn. Zaměstnanci tam inhalovali diacetyl, který se používá v potravinářství a pražené kukuřici dodává máslovou příchuť. Jeho požívání nebezpečné není, avšak jinak je tomu, pokud pronikne do plic. Odborné studie už několik let upozorňují na to, že je tato látka přítomna v náplních elektronických cigaret, ale dosud nebyl popsán případ onemocnění.