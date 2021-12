Ředitelé: Školství letos ovlivnila výuka na dálku, na mnohá témata nebyl čas

Zkoušky by se mohly upravit při plošné uzávěře, nyní se to nechystá, sdělil Plaga

Snadné nebylo podle Zajíčka ani podzimní období, a to kvůli opakovaným karanténám tříd a nutnosti hybridní výuky.

„Celkově mě trápí nedostatek učitelů některých předmětů - konkrétně matematiky, fyziky, informatiky, chemie,“ vyjmenovala. I proto by se podle ní měl budoucí ministr školství (Petr Gazdík, STAN - pozn. red.) rychle snažit znovu předložit novelu zákona o pedagogických pracovnících.

V nadcházejícím roce by si oba zástupci ředitelů přáli ve školství stabilitu. „Doufám, že nový ministr naváže na práci současného ministra Roberta Plagy (za ANO) a že nebude provádět žádné razantní změny,“ poznamenala Schejbalová.

Očekává jednání o zavedení možnosti elektronického podávání přihlášek na střední školy a debatu o změnách v maturitách. Ke zvýšení kvality vzdělávání by podle Zajíčka měly do budoucna přispět rovněž inovace soustavy středoškolských oborů nebo úpravy v učivu.

Co se týká aktuálního dění, testování dětí ve školách na covid se uskuteční v předvánočním týdnu pouze v pondělí 20. prosince. V dalších dnech bude případně doplněno testy v ohniscích nákazy na základě rozhodnutí krajských hygienických stanic. Minulý týden to sdělila hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připomněl, že každé pozitivně testované dítě musí jít ještě na potvrzující PCR test. Podle něj je testování v pondělí lepší variantou, při pozdějším testování by rodiče museli s dětmi na PCR test na Štědrý den nebo o vánočních svátcích.

Vánoční prázdniny mají podle harmonogramu začít 23. prosince. Nastupující vláda koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se STAN ve svém návrhu opatření uvedla, že by výuka před Vánocemi měla skončit už v pátek 17. prosince. Plaga to odmítl – podle něj nemá smysl zavírat školy bez omezení setkávání lidí i jinde. Kandidát na ministra školství Gazdík to akceptoval s tím, že mu Plaga přislíbil, že se děti před odchodem na prázdniny otestují.