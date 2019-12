Planeta zvlhne, avšak někde bude voda nadále chybět

Až dosud se mělo za to, že zvyšující se koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší povede mj. k tomu, že rostliny budou spotřebovávat méně vody, takže se jí více dostane do půdy a vodních toků. Aby využívaly stejné množství CO2 na fotosyntézu, mohou na listech částečně zavřít průduchy.

Studie, vypracovaná týmem vedeným Justinem Mankinem z Kolumbijské univerzity v New Yorku a uveřejněná v časopise Nature Geoscience, vyvrací dlouhodobě tradované názory na to, jak změny podnebí působí a budou působit na přijímaní a vydávání vody vegetací. Vědci si totiž položili otázku: Do jaké míry změní společný vliv oxidu uhličitého a oteplování prostředí příjem a výdej vody rostlinami?