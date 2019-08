Noční nebe slibuje padající hvězdy

Pozorování Perseid by mělo být možné nejen z hvězdárny, ale prakticky z jakéhokoliv místa s dobrým výhledem, samozřejmě mimo velká města s mnoha světly.

„Planeta Země na cestě kolem Slunce každý rok mezi 10. a 14. srpnem vletí do proudu drobných prachových částic, které se v minulých staletích uvolnily z jádra komety Swift-Tuttle,“ přiblížil Dušek.

„Některá tato tělíska se strefí přímo do Země a při průletu její atmosférou se rychle ohřejí natolik, až se vzápětí vypaří. My pak zahlédneme světelný doprovod takového zániku – meteor,“ vysvětlil.

„Výpočty naznačují, že vlasatice 15. září roku 4479 prolétne těsně kolem Země. Dokonce existuje velmi malá pravděpodobnost, že se kometa Swift-Tuttle promění v tu největší Perseidu, tedy že se srazí se Zemí. Pokud by k tomu došlo, byla by to ničivější katastrofa než v případě vyhynutí dinosaurů,“ poznamenal ředitel hvězdárny.