Naše planeta bývala vodním světem bez kontinentů, tvrdí američtí vědci

„Raná, zhruba 1,5 miliardy let stará Země bez kontinentů se mohla podobat ,vodnímu světu‘, což představovalo významné ekologické omezení pro vznik a vývoj života na Zemi – a také pro jeho možnou existenci někde jinde,“ soudí ve studii pro časopis Nature Geoscience Boswell Wing z University of Colorado v Boulderu.

Spolu se svým bývalým postgraduálním studentem Benjaminem Johnsonem, který nyní působí na Iowské státní univerzitě, zkoumal geologické vzorky z oblasti zvané Panorama na severozápadě Austrálie , kde se našla deska oceánského dna stará 3,2 miliardy let.

Vědci se zaměřili na různé formy (izotopy) kyslíku, který mořská voda vnesla do zemské kůry na dně celosvětového oceánu. Analyzovali hlavně výskyt dvou izotopů, kyslíku 16 a těžšího kyslíku 18 ve více než stovce vzorků.

Do roku 2100 může zmizet polovina světových pláží

Do roku 2100 může zmizet polovina světových pláží Věda a školy

Zjistili přitom pomocí počítačových modelů, že v době, kdy se utvářela pradávná zemská kůra, obsahovala mořská voda více kyslíku 18. To lze, jak Winga a Johnsona cituje agentura Reuters, nejlépe vysvětlit tím, že Země v té době neměla žádné kontinenty.

„Bez kontinentů zvedajících se nad oceánem by byly hodnoty (izotopů) kyslíku odlišné od těch dnešních, což je přesně to, co jsme zjistili. Rozdíly jsou takové, že je lze nejsnáze vysvětlit neexistencí suché země, dešťů dopadajících na ni a formujících ji,“ řekl Johnson.