Na snímku českého fotografa se vyjímají dvě galaxie pod sebou

„Tato galaxie má několik vědeckých názvů, například M31 nebo NGC 224. Také ji říkáme galaxie v Andromedě nebo někdy poněkud nesprávně Velká mlhovina v Andromedě. Tato galaxie je opravdu velká. Odhaduje se, že se v ní nachází bilion hvězd, což je asi dvakrát tolik, co má naše vlastní,“ přiblížil Pavel Suchan z České astronomické společnosti.

Co se týká hmotností, naše galaxie Mléčná dráha je asi o 20 procent lehčí. Hmotnost galaxie v Andromedě se odhaduje na 7,1x10 11 hmotnosti Slunce.

Obě galaxie jsou od sebe nyní vzdáleny 2,4 milionu světelných let, a i když se celkově vesmír rozpíná, tyto dva útvary se díky pohybu v takzvané Místní skupině galaxií k sobě přibližují. Odhaduje se, že se v průběhu času několikrát protnou a za 4,5 miliardy let se nakonec spojí do jedné obří eliptické galaxie.