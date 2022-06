Ministerstvo může dát na podporu vědy a vzdělávání 90 miliard korun z EU

Ve vzdělávání by evropské peníze měly napomoct modernizaci cílů i obsahu učení, zatraktivnění učitelské profese a zpřístupnění kvalitního vzdělávání i socioekonomicky znevýhodněným skupinám včetně ukrajinských uprchlíků.

Na červenec plánuje otevřít dotace ve výši osmi miliard korun pro špičkový výzkum a dalších 750 milionů korun má připravených na výjezdy vědců do zahraničí.

Podle něj to potvrzuje, že Evropská komise chápe kromě jiného nutnost co nejdříve použít peníze na řešení situace po napadení Ukrajiny Ruskem a příchodu statisíců Ukrajinců do Česka.