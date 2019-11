Mamuti vyhynuli na odlehlém ostrově

Tým finských, německých a ruských badatelů zkoumal složení izotopů uhlíku, dusíku, síry a stroncia z početného vzorku mamutích kostí a zubů ze severní Sibiře, Aljašky, povodí Yukonu a Wrangelova ostrova u severovýchodního pobřeží Sibiře starých čtyři až čtyřicet tisíc let. Vědci chtěli zjistit, zda se v závislosti na prostředí měnila potrava mamutů. Jako izotopy označujeme atomy téhož prvku, které se od sebe liší pouze počtem neutronů. Zajímavé výsledky zmiňovaného výzkumu publikoval časopis Quaternary Science Reviews.

Zvyšující se mořská hladina odřízla budoucí Wrangelův ostrov od pevniny: přesto na něm oblíbená pravěká zvířata přežila o sedm tisíc let déle než na kontinentě. Potvrdilo se, že se složení mamutího kolagenu mamutů z ostrova nezměnilo ani poté, co se začal oteplovat, a zůstalo stejné až do doby, kdy zmiňovaní velcí savci z ostrova vymizeli nadobro.